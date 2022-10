"Do Rzeczy" nr 40: W stronę III wojny światowej?

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Należy słuchać konserwatystów – mówi Witold Waszczykowski, europoseł PiS w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim i wskazuje, że UE nałożyła na Polskę sankcje surowsze niż na Rosję.

Kryzys niemieckiego przywództwa i związana z nim „ucieczka do przodu” ku centralizacji, a także obecne przewartościowania w porządku światowym to dobry czas, by podjąć dyskusję nad powrotem Unii Europejskiej do jej pierwotnej formuły – postuluje wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w tekście „Projekt »Odzyskać Europę«”.

Mateusz Matyszkowicz jako redaktor „Frondy” uważał za porażkę, gdy ktoś sięgnie po pismo i powie: „Tego się spodziewałem”. Czy jako prezes TVP zdoła wydobyć ją z przaśności i przekraczającego rozsądek propagandowego zacięcia – Tomasz Rowiński kreśli sylwetkę następcy Jacka Kurskiego w tekście „Romantyczny rycerz w TVP”.

Zuzanna Dąbrowska wyjaśnia w tekście „Kto wiesza chrześcijańskie billboardy” kulisy kampanii pro-life w polskich miastach.

Wyższe ceny żywności, benzyny i energii spowodowały lawinowy wzrost kradzieży w Polsce. Handlowcy mówią wprost: ludzie zaczęli kraść jedzenie z biedy. I boją się zaplanowanej przez rząd zmiany, która podwyższy do 800 zł kwotę, do której kradzież uznawana będzie za wykroczenie, a nie przestępstwo – pisze Łukasz Zboralski w tekście „Biedakradzieże”.

Tomasz Z. Zapert wspomina zmarłego aktora Franciszka Pieczkę w tekście „Od księdza do Pana Boga”.

Olivier Bault w tekście „Jestem Giorgia” wyjaśnia, kim jest Giorgia Meloni, której ugrupowanie wraz z prawicową koalicja przejmie teraz ster rządów we Włoszech.

Współpracownik Zełenskiego, ekspert ds. wojskowych, autor błyskotliwych, nie zawsze trafnych prognoz, aktor, szpieg, terapeuta. Ołeksij Arestowycz to także twórca idei Rusi-Ukrainy. Czyli imperialnej koncepcji, która może Kijowowi zapewnić trwałe zwycięstwo nad Moskwą – pisze Maciej Pieczyński w tekście „Ruś-Ukraina, czyli sposób na Putina”.

Witold Repetowicz tłumaczy bunt kobiet w Iranie w tekście „Irańskie rewolucje”.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Dariusz Wieromiejczyk recenzuje film „Kryptonim Polska” („Kryptonim Polska”); Piotr Gociek podpowiada, co oglądać, żeby do cna nie zgłupieć („Oszukać system”); Rafał A. Ziemkiewicz o tym, jak politycy nadużywają wielkich słów („Słowa bez znaczenia”); Paweł Chmielewski o reformie Kurii Rzymskiej („Papież kontra kardynałowie”); Jerzy Dąbrowski o meksykańskiej kryjówce Lwa Trockiego („Dintojra”); Jakub Wozinski o możliwym powrocie do sprawy gazu łupkowego w Polsce („Łupki: reaktywacja?”);

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 3 października 2022 r.