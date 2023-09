"Edukacja w walce o prawdę historyczną". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

Najskuteczniejsze metody opowiadania o naszych dziejach. Jak polskie szkoły budują poczucie wspólnoty narodowej? Muzea bronią w walce o prawdę. Jak efektywnie docierać z polską historią do odbiorców zagranicznych? – to tylko niektóre zagadnienia, które poruszone są w dodatku "Edukacja w walce o prawdę historyczną". Można go znaleźć w tygodniku "Do Rzeczy"

–Jesteśmy stale bombardowani nowinkami ideologicznymi – mówi małopolska kurator oświaty, nauczycielka historii Barbara Nowak w rozmowie z Piotrem Włoczykiem. Jak najskuteczniej przekonać polską młodzież do zgłębiania naszych dziejów, do budowania na tej podstawie poczucia wspólnoty? – zastanawia się Jakub Ostromęcki. Polscy rekonstruktorzy potrafią nie tylko jeździć konno, władać mieczem czy włócznią. Wydarzania odgrywają z taką pasją, że ich pokazy przyciągają tłumy – pisze Wojciech Simon. W ostatnich latach przybyło w Polsce wiele światowej klasy obiektów muzealnych, które w sposób ciekawy i zróżnicowany opowiadają naszą historię – wskazuje Radosław Wojtas. Dbałość o prawdę historyczną to wyzwanie niełatwe i wymagające cierpliwości, szczególnie gdy chcemy realizować je poza granicami Polski – tłumaczy Zuzanna Dąbrowska. Dodatek "Edukacja w walce o prawdę historyczną" znajduje się w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" Można go również pobrać bezpłatnie poniżej: