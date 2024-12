Do Polski trafią unijne fundusze. Będą przekazane na parki narodowe

Budowa lub rozbudowa bazy edukacyjnej parków narodowych w Polsce Wschodniej to jeden z typów projektów, jakie mogą liczyć na dofinansowanie w obszarze bioróżnorodności w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Ze względu na ściśle określone grono podmiotów – 9 parków narodowych z Polski Wschodniej – był on prowadzony w trybie niekonkurencyjnym, podano.

"Budżet naboru to 110 mln zł. Do tej pory do dofinansowania wybrano 7 projektów. Łączny koszt inwestycji to 104,8 mln zł, w tym 73,1 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Trwa ocena 3 pozostałych projektów" – czytamy w komunikacie.

Dotychczas do dofinansowania wybrano:

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie , woj. świętokrzyskie, tytuł projektu: Budowa Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą, wartość projektu: 71 802 201 zł, dofinansowanie (EFRR): 49 576 652 zł, lata realizacji: 2023-2028;

Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem , woj. podlaskie, tytuł projektu: Modernizacja ośrodka edukacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego – Muzeum Wigier, wartość projektu: 1 500 000 zł, dofinansowanie (EFRR): 1 036 585,38 zł, lata realizacji: 2023-2026;

Poleski Park Narodowy, woj. lubelskie , tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa ośrodków edukacyjnych PPN, wartość projektu: 4 356 572,65 zł, wnioskowane dofinansowanie: 3 010 639,63 zł; lata realizacji: 2024-2027, przedmiotem projektu jest modernizacja Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu;

Białowieski Park Narodowy, woj. podlaskie , tytuł projektu: Remont i modernizacja Dworku Gubernatora – Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego połączona z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań IT oraz rekonstrukcją Polany Edukacyjnej przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, wartość projektu: 4 426 247,14 zł, wnioskowane dofinansowanie (EFRR): 3 062 079,72 zł; lata realizacji: 2024-2027;

Biebrzański Park Narodowy, woj. podlaskie , tytuł projektu: Budowa terenowej bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego, wartość projektu: 17 737 742,22 zł, wnioskowane dofinansowanie (EFRR): 12 693 407,79 zł; lata realizacji: 2024-2027; przedmiotem projektu jest modernizacja ośrodków edukacyjnych w Grzędach, Trzyrzeczkach i Goniądzu;

Bieszczadzki Park Narodowy, woj. podkarpackie , tytuł projektu: Modernizacja obiektu Ośrodka Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach, wartość projektu: 1 725 000 zł, wnioskowane dofinansowanie (EFRR): 1 466 250 zł, lata realizacji: 2024-2026;

, tytuł projektu: Modernizacja obiektu Ośrodka Informacji i Edukacji Turystycznej w Lutowiskach, wartość projektu: 1 725 000 zł, wnioskowane dofinansowanie (EFRR): 1 466 250 zł, lata realizacji: 2024-2026; Bieszczadzki Park Narodowy, woj. podkarpackie, tytuł projektu 2: Modernizacja ośrodków edukacji Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz ze ścieżkami edukacyjnymi, wartość projektu: 3 253 632,72 zł, wnioskowane dofinansowanie EFRR: 2 265 464,26 zł; lata realizacji: 2024-2025; projekt zakłada modernizację obiektów edukacyjnych w Ustrzykach Dolnych, Suchych Rzekach i Wołosatem oraz modernizację ścieżek przyrodniczych Parku.

Pozyskane wsparcie pozwoli parkom na uatrakcyjnienie oferty, podniesienie jakości i skuteczności prowadzonych działań edukacyjnych, a tym samym przyciągnięcie większej liczby odwiedzających. Powstaną nowe obiekty – centra edukacyjne, a już istniejące zostaną zmodernizowane tak, aby jeszcze lepiej odpowiadały na współczesne potrzeby i oczekiwania gości. Ośrodki edukacyjne zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, powstaną też nowe ekspozycje – wykorzystujące cyfrowe, interaktywne technologie, wskazano również.

Świętokrzyski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy podpisały już umowy o dofinansowanie (odpowiednio w listopadzie 2023 r. i w lipcu 2024 r.) i rozpoczęły realizację projektów. Pozostałe umowy zostaną zawarte niebawem.

