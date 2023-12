Wiatrakowanie

Po pierwsze, nowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, to polityk raczej na dobrą pogodę. Zajęty budowaniem swego wizerunku nie potrafił znaleźć dobrego sposobu na zmierzenie się z kłopotliwą sprawą. Jeżeli Hołownia nie wiedział, jakie kontrowersje niesie ze sobą ustawa, pod którą podpisali się liczni członkowie klubu Polski 2050, to fatalnie świadczy to o nim jako liderze ugrupowania. Jeśli wszystko wiedział, to znaczy, że zlekceważył sprawę albo uznał, że kontrowersyjne zapisy „ujdą w tłoku”.