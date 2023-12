Świąteczne cenniki celebrytów. U Gessler jak za zboże

Jak co roku świąteczną żywność można kupić u restauratorki Magdy Gessler. I jak co roku ceny powalają… W łódzkiej restauracji Polka za kilogram pierogów zapłacimy 92 zł. Podobnie za kilogram uszek. Bigos od gwiazdy TVN to koszt rzędu 96 zł za kilogram, a taka sama ilość sałatki warzywnej kosztuje 58 zł. Barszcz z uszkami to 26 zł za 350 ml. Dla koneserów ryb Magda Gessler przygotowała 150-gramową porcję śledzia w oleju w cenie 30 zł oraz dorsza po grecku za 42 zł. Ceny kilogramowych porcji ciast zaczynają się od 90 zł. Drogo? Za jakość i nazwisko trzeba płacić. Tak przynajmniej uważa córka restauratorki, Lara.