"Do Rzeczy" nr 51: Esej Pawła Lisickiego. Święty Piotr – pierwszy papież

– Zaraza i wojna to niejedyne plagi, które w ostatnich latach spadły na chrześcijan mieszkających w Izraelu. Coraz częściej okazuje się bowiem,że kolejną plagą, która może ostatecznie zakończyć trwające nieprzerwanie od dwóch tysięcy lat chrześcijaństwo w Ziemi Świętej, może być samo… państwo Izrael – stwierdza Krystian Kratiuk w artykule "Wyrzuceni poza miasto".

– PiS trzeba zdecentralizować – przekonuje Józef Orzeł, filozof, ekonomista i założyciel Klubu Ronina w rozmowie

– Jacek Malczewski nie negował wartości obrazów ukazujących dawną polską chwałę, sam jednak przedstawiać chciał dramat, jaki rozgrywał się na jego oczach lub tylko nieco wcześniej. A swoim malarstwem nawiązywał do tego, co najlepsze w naszej literaturze, a co powstało w epoce romantycznej. Do dzisiaj w kulturze polskiej nie objawiło się nic większego, nic bardziej wartościowego niż poezja tamtej epoki i o pół wieku późniejsze malarstwo. W tym samym zamku Świętego Graala sztuki polskiej pomieszkują duchy Adama Mickiewicza i Jacka Malczewskiego – pisze Krzysztof Masłoń w artykule "Jacek Malczewski, malarz przepotężny".

– Wiesławowi Chrzanowskiemu bardzo obca była redukcja demokracji do konkurencyjnego przywództwa. Za sens demokracji uważał uczestnictwo. Nie cierpiał partii wodzowskich, nie lubił propagandy. A przecież w tym kierunku ewoluuje demokracja nowoczesna, bardziej medialna niż parlamentarna – zauważa Marek Jurek w tekście "Wiek Wiesława Chrzanowskiego".

– Ludzie Kremla są do bólu pragmatyczni – mówi prof. Hieronim Grala, historyk specjalizujący się w dziejach Rosji, były I radca Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, były dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i w Moskwie w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

– Najbogatszych mieszkańców Manhattanu nie dotyczą codzienne uciążliwości życia. Wyręczają ich nianie, gosposie, kucharze i wyprowadzacze psów... – pisze Joanna Bojańczyk w artykule "Dynastia ’23".



W najnowszym numerze również Komuda o XVII-wiecznych odpowiednikach Tuska i Kaczyńskiego.

