Test "Do Rzeczy": Audi SQ6 E-TRON

A do tego adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne (to dzięki niemu komfort „żeglowania” tym samochodem jest bardzo wysoki), napęd na cztery koła i świetny układ kierowniczy, który sprawia, że auto prowadzi się, jakby było przyklejone do asfaltu. To najważniejsze cechy najmocniejszej odmiany SQ6.

Model e-tron to jeden z tych „elektryków”, które dają dużo radości z jazdy nie tylko po mieście i na trasie, lecz także po autostradzie.