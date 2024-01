Pan pisarz

Święta prawda, widać to zwłaszcza po latach, kiedy odkrywamy, że King stał się mistrzem w kopiowaniu samego siebie, a Dan Simmons próbuje zaskakiwać każdą książką. Nie zawsze mu się udaje, ale zazwyczaj – tak. Niezależnie od tego, czy zaproponuje space operę (cykl „Hyperion”), opowieść o indiańskich duchach ("Czarne Góry"), parodię opowieści o Sherlocku Holmesie ("Piąty kier") czy horror o lodowym piekle ("Terror"), zawsze próbuje zaskoczyć i zawsze robi to po swojemu. "Modlitwy do rozbitych kamieni" to obszerny tom, w którym zmieściły się trzy zbiorki opowiadań Simmonsa, wydawane oryginalnie w latach 1990–2003. Poligon doświadczalny pisarza, raz coś wypali, raz nie, ale znaleźć tu możemy teksty, które zostają w pamięci na długo.