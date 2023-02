Ziemkiewicz: Niestety oszołomy miały rację

Ziemkiewicz mówi o panice, jaką wywoływano ws. zakupu szczepionek. – Na fali tej paniki tłumiono wszelką krytykę i głos rozsądku, jak choćby pytania o to, po co Unii Europejskiej, która ma 400 milionów obywateli, ponad 2 miliardy dawek szczepionki. Afera jest badana, o tym piszemy. Przewodnicząca KE w bardzo kiepskim świetle. To kolejna afera w organach unijnych. Pytanie, czy zostanie wyjaśniona – mówi publicysta "Do Rzeczy".

Nowe "Do Rzeczy": Śledztwo vs. von der Leyen

Nie wiemy, jak szefowa Komisji Europejskiej negocjowała zakup szczepionki na COVID-19 i dlaczego zamówiono jej tak dużo. Wiemy jedynie, że zapewne nie spadnie jej włos z głowy, tak jak poprzednikom zamieszanym w wiele innych afer – zauważa Olivier Bault w tekście "Afera SMS-owa von der Leyen".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Unia ma się zmienić w Niemieckie Państwo Europejskie, stanowiące śmiertelne zagrożenie dla Polski. Dostaliśmy właśnie kolejny sygnał, że ten plan będzie forsowany. Nie chcemy tego dostrzec, a na przebudzenie jest coraz mniej czasu – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Europejski »Drang nach Osten«".

– Po raz pierwszy w historii Polska była honorowym gościem na Międzynarodowej Wystawie Książek TIBE na Tajwanie. Było warto – stwierdza Piotr Gociek w korespondencji zatytułowanej "Wolni z wolnymi".

– Jeśli Rosja nie powinna być pokonana ze wszelką cenę, to musi być cena, której płacić za jej pokonanie nie warto. Okazało się, że taka dyskusja w Polsce może się odbywać – zauważa Wojciech Golonka w tekście "Jaki koniec wojny na Ukrainie?".