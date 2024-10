Maturzyści odetchną z ulgą? Ministerstwo wprowadziło zmiany

Do tej pory do 30 września maturzyści deklarowali po raz pierwszy, jakie przedmioty będą zdawać na egzaminie. Ostatecznie potwierdzali to w lutym. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło to zmienić.

Resort "likwiduje wstępną deklarację maturalną, by uniknąć nacisków na zdających ze strony szkół, które walczą o miejsca w rankingach", o czym poinformowała w piątek "Gazeta Wyborcza".

Deklaracja maturalna bez możliwości zmiany

Maturzysta będzie składał deklarację przystąpienia do matury tylko raz – w terminie do 7 lutego. Będzie to decyzja ostateczna, bez możliwości zmiany.

Od 1 września 2024 r. w szkołach realizowana jest "odchudzona" o około 20 proc. podstawa programowa kształcenia ogólnego. Maturzyści rok szkolny 2024/2025 zakończą 25 kwietnia. Matury przeprowadzone zostaną w dniach 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja (według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach). Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godz. 9.00 i 14:00. 5 maja rano odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a 6 maja rano – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. 7 maja rano będą egzaminy z języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) na poziomie podstawowym.

Co ważne, maturzysta, żeby zdać egzamin z przedmiotu na poziomie rozszerzonym również będzie musiał uzyskać 30 proc.

Dodatkowa sesja egzaminacyjna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, a sesja egzaminów ustnych – 9-11 czerwca.

