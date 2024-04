Ostatki w Strasburgu

Co, jak co, ale na pewno nie odnosi się to do ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego kadencji 2019-24. W ostatniej chwili do porządku agendy sesji w Strasburgu, trwającej od wczoraj, już w trakcie jej trwania dopisano dwie debaty. Obie mają być wyborczym wehikułem dla lewicy i liberałów. Pierwsza z nich dotyczy „zagrożenia powrotem totalitaryzmów do Europy” (wiadomo: nacjonalistyczno-prawicowych). Druga z kolei problemów środowisk LGBTQ. Cóż, widać, że wybory europejskiej bardzo, bardzo blisko, a nowo wybrany europarlament będzie na pewno znacznie mniej „lewoskrętny” niż ten obecny.

Jednak szereg debat w stolicy Alzacji oczywiście nie miało charakteru ideologicznego, a techniczno-gospodarczy. Była wiec dyskusja na temat „Zapobiegania utracie granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku”. Skomplikowane? Może trochę...

Był też raport o „Wspólnych zasadach promujących naprawę towarów”, a zaraz potem debatowano o „Zakazie produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej na rynku unijnym”.

Wczoraj wieczorem europosłowie dyskutowali o zapobieganiu handlu ludźmi i jego zwalczaniu oraz ochronie ofiar.

Dziś swoje prace Parlament Europejski rozpoczyna od omówienia „Nowego ładu na rzecz europejskiej konkurencyjności”. No, jak Unia zaczyna mówić o konkurencyjności, to delikatnie mówiąc, wiarygodna raczej nie jest. Przecież ten sam europarlament wspierał regulacje Komisji Europejskiej dotyczące Pakietu Mobilności, który w oczywisty sposób uderzył w konkurencyjność sektora przewozów ciężarowych. Straciła na tym Polska, ale też w oczywisty sposób gospodarka europejska, a na krótką metę zyskały na przykład Niemcy, Francja i Austria.

PE omawiać będzie również kwestie przyspieszenia wyjaśnienia unijnej procedury nadmiernego deficytu.

Dziś po południu będzie miała natomiast miejsce specjalna debata na temat „Reakcji UE na powtarzające się przypadki zabijania pracowników organizacji humanitarnych, dziennikarzy i cywilów przez Siły Obronne Izraela w Strefie Gazy”…