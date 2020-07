Jak leczy się w Polsce 2020: Słodkie musi być droższe

Otyłość to choroba, która generuje kolejne: nadciśnienie, hipercholesterolemię, cukrzycę, miażdżycę. Już dziś na cukrzycę choruje ponad 3 mln osób w Polsce, a za 5 lat ta liczba wzrośnie o ok. 1/3. Często podkreśla się, że nasz system ochrony zdrowia nie da sobie rady z leczeniem tak dużej grupy osób, dlatego trzeba zrobić wszystko, by zmniejszyć zachorowalność, promując zdrowy styl życia.

Podatek cukrowy

Od 1 lipca tego roku miał wejść w życie podatek cukrowy od słodkich napojów. Za jego wprowadzeniem optowali zarówno lekarze, jak specjaliści zdrowia publicznego, mając nadzieję, że spowoduje to spadek sprzedaży słodkich napojów, co z kolei przełoży się na zmniejszenie problemu nadwagi i otyłości.

– Podatek cukrowy funkcjonuje już w ponad 20 krajach. Powoduje ewidentny spadek spożycia napojów słodzonych, pod warunkiem, że jest wysoki. To nie może być wzrost ceny butelki słodkiego napoju z 5 do 6 zł, tylko co najmniej o 30-50 proc. Trzeba go wprowadzić z dużym vacatio legis, żeby producenci zdążyli przestawić produkcję, ponieważ nie chodzi o to, żeby ludzie stracili pracę. W Wielkiej Brytanii ogłoszono podatek w 2016 roku, a wszedł w życie dwa lata później. Dzięki niemu spadła sprzedaż napojów o wysokiej zawartości cukru – mówił podczas konferencji „Wizjonerzy Zdrowia 2020” prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Podczas zakończonego niedawnego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego pokazywano dane, jak wprowadzenie podatku cukrowego w niektórych stanach USA doprowadziło do spadku sprzedaży słodkich napojów. – Nie wiemy jeszcze, czy ludzie nie będą zastępować słodkich napojów spożywaniem cukru w innej postaci i czy przełoży się to na spadek otyłości, jednak od czegoś trzeba zacząć – zaznaczał prof. Czupryniak. Podkreślał walor edukacyjny podatku cukrowego i fakt, że jego wprowadzenie musi być tylko jednym z elementów szerokiej strategii radzenia sobie z problemem otyłości. – Ludzie zachowują się racjonalnie, kierują się ceną, dlatego droższe powinny być produkty z wysoką zawartością cukru, natomiast podatek na zdrowe produkty, np. warzywa, powinien być obniżony. Trzeba też pamiętać, że efekty wprowadzania takich zmian będą widoczne nie za rok czy dwa, tylko za 15 lat – podkreślał prof. Czupryniak.

Pieniądze na leczenie

Według zapowiedzi, podatek cukrowy powinien przynieść ok. 2-3 mld zł, które zostałyby przeznaczone m.in. na profilaktykę, ale też leczenie otyłości (porady dietetyczne, chirurgia bariatryczna, leczenie farmakologiczne) oraz chorób będących jej konsekwencjami.

– Mamy już obecnie skuteczne leki, pomocne w leczeniu otyłości. Tzw. inkretyny, a czyli agoniści receptora GLP-1, stosowane w cukrzycy powodują spadek masy ciała. Jeden z nich jest już zarejestrowany do leczenia otyłości. W Wielkiej Brytanii po pewnym czasie jego refundacja była uwarunkowana nie tylko osiągnięciem odpowiedniego poziomu hemoglobiny glikowanej, ale również zmniejszeniem masy ciała. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wciąga się w ten sposób pacjenta w troskę o własne zdrowie. Warto takie elementy wykorzystywać – mówił prof. Czupryniak.

Wiceminister Maciej Miłkowski: Warto inwestować w profilaktykę. Szczepienia są najtańszym i bardzo efektywnym sposobem leczenia, dlatego staramy się, żeby kolejne preparaty wchodziły do kalendarza. Inwestycje w profilaktykę są bardzo opłacalne, dlatego powinniśmy przeznaczać na nią znacznie większe środki. Analizy pokazują też, że wprowadzenie podatku cukrowego ma duży sens, choć oczywiście jest to tylko jedno z działań, które ma zapobiegać rozwojowi otyłości. Jeżeli chodzi o leki, to efekt spadku masy ciała został udowodniony w przypadku inkretyn. Leczenie otyłości jest bardzo skuteczne; nie opłaca się nie finansować skutecznych, efektywnych terapii