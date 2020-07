Grant na badania w szpiczaku plazmocytowym dla młodego badacza z IHiT

Dzięki grantowi możliwe będzie nawiązanie współpracy naukowej z Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie oraz 6-miesięczny staż naukowy w USA. Wspólne badania dotyczyć będą nowej, potencjalnej metody leczenia szpiczaka plazmocytowego. Szpiczak to nowotwór krwi cechujący się opornością na klasyczne schematy chemioterapii. Celem projektu jest określenie działania substancji hamujących kinazy PIM na środowisko szpiku kostnego, które wspiera wzrost i rozwój tego nowotworu.

Grant został przyznany w ramach 80. edycji konkursu ETIUDA skierowanego do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich. Wysokość grantu to 139 352 zł.