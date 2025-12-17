"Hańba!". Po tym pytaniu posła KO doszło do awantury

W środę rozpoczęło się ostatnie tegoroczne posiedzenie Sejmu, posłowie będą obradowali przez trzy dni. Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie Konrada Frysztaka z KO, który na samym początku wbił szpilę prezydentowi RP.

– Warto zapytać pana posła Kaczyńskiego o to, jak jego ludzie: człowiek demolka z Ministerstwa Aktywów Państwowych, pan Sasin albo ten "snusiarz", który wprowadził się na Krakowskie Przedmieście, pan Nawrocki, ostatnio ciepło wypowiadają się o Grzegorzu Braunie – mówił poseł.

Posłowie PiS zaczęli wówczas protestować, ale Frysztak kontynuował. – To jest czas, abyście odpowiedzieli na pytanie, czy Grzegorz Braun to jest wasz polityczny kolega? To jest pytanie, czy Grzegorz Braun jest waszym koalicjantem już teraz? Czy jest człowiekiem

Kaczyńskiego? Czy jego antysemityzm i antyunijność jest czymś, co akceptuje Jarosław Kaczyński? Mamy prawo wiedzieć – mówił.

W pewnym momencie politycy PiS zaczęli krzyczeć "hańba".

Sensacyjny sondaż. Braun wyprzedził Konfederację

W najnowszym sondażu OGB Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 11 proc. prześcignęła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu.Ten wynik jest dla wielu obserwatorów sceny politycznej sensacyjny. Lewicowi i liberalni komentatorzy nie kryją oburzenia wysokim poparciem dla Korony.

Łukasz Pawłowski, prezes OGB, ocenia, że należy mówić raczej o remisie, a nie "mijance" między dwoma Konfederacjami.

"1. Partia Brauna dogania Konfederację wśród grupy 18-39 (Braun w prezydenckich w grupie 30-39 dostał najwyższe poparcie wśród wszystkich grup wiekowych – 10 proc.) 2. Partia Brauna zrównała się w poparciu z Konfederacją wśród mężczyzn (!!!) 3. Partia Brauna przegoniła Konfederacje na wsi 4. Partia Brauna jest dziś partią nr 2 wśród wyborców deklarujących prawicowe poglądy" – ocenia wyniki.

