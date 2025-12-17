Neonazistowska muzyka na jarmarku świątecznym w Niemczech. "Katastrofa"

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 grudnia wieczorem na jarmarku bożonarodzeniowym, który tradycyjnie odbywa się w uzdrowiskowym miasteczku Otterndorf nad Morzem Północnym i przyciąga setki osób.

Według policji, z głośników słychać było piosenki o charakterze ekstremistycznym, w tym utwory zakazanego neonazistowskiego zespołu Landser, a także przerobione teksty piosenek o treści rasistowskiej.

Neonazistowska muzyka na jarmarku w Niemczech. "Katastrofa dla miasta"

Burmistrz Frank Tilebeule nazwał to zdarzenie "katastrofą" dla miasta. Podkreślił, że gdy tylko władze dowiedziały się o zajściu, natychmiast przerwano nadawanie muzyki, a później całkowicie zdemontowano sprzęt nagłaśniający, aby uniknąć powtórki takiej sytuacji w przyszłości.

Na razie nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za oprawę muzyczną na jarmarku. Śledztwo ma na celu ustalenie, czy zakazane treści mogły zostać odtworzone z dysku USB należącego do firmy konserwującej system nagłaśniający, a także czy dostęp do głośników uzyskały osoby nieupoważnione, także zdalnie.

Według wstępnych informacji, muzyka o charakterze neonazistowskim mogła być odtwarzana również w sobotę i niedzielę (13-14 grudnia). Prowadzone jest dochodzenie w sprawie naruszenia prawa o ochronie nieletnich oraz podżegania do nienawiści.

