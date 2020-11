Dyrektor Szpitala Narodowego odpowiada „anonimowemu lekarzowi”. Jakie są kryteria przyjęć do Szpitala Narodowego?

„Anonimowy lekarz Szpitala Narodowego” w rozmowie z dziennikarzem Pawłem Reszką opowiadał, że aplikował o pracę w Szpitalu Narodowym, bo chciał walczyć z pandemią, tymczasem szokuje go mała liczba przyjmowanych pacjentów oraz to, że do Narodowego nie są przyjmowaniu najciężej chorzy pacjenci, wymagający zastosowania respiratora, jak również bardzo dobre warunki zakwaterowania lekarzy w hotelu. W odpowiedzi na wywiad Artur Zaczyński, pełniący obowiązki dyrektora Szpitala Narodowego, wydał oświadczenie, w którym informuje o kryteriach przyjęć do Narodowego.

Kryteria przyjęć do Szpitala Narodowego

W Szpitalu Narodowym nie działa SOR (szpitalny oddział ratunkowy), dlatego karetka pogotowia nie ma (na dziś) możliwości przywiezienia pacjenta prosto na Narodowy. Dr Zaczyński tłumaczy, dlaczego zostały przyjęte kryteria przyjęć do Szpitala Narodowego:

- Jest to kwestia optymalnego zarządzania bezpieczeństwem pacjentów. Tak długo, jak mogą otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy ma najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących) - tłumaczy dr Zaczyński.

Do Szpitala przyjmowani są pacjenci, którzy:

- mają potwierdzone wiarygodnym testem zakażenie wirusem SARS-COV2,

- mają stwierdzone zapaleniem płuc, zmiany w płucach o cechach choroby COVID-19,

- nie mają innych ostrych stanów klinicznych wymagających konsultacji specjalistycznych (np. kardiologów, neurologów czy gastroenterologów (lekarze tych specjalności nie pracują na terenie szpitala tymczasowego),

- nie wymagają działań diagnostyczno-leczniczych i operacyjnych. W tej lecznicy nie ma możliwości np. operowania pęcherzyka żółciowego czy wyrostka albo leczenia interwencyjnego zawału serca czy udaru mózgu.

Dr Zaczyński tłumaczy, że jeżeli pacjent najpierw trafi do Szpitala Narodowego z izby przyjęć lub SOR, a następnie jego stan zacznie się załamywać, Szpital musi być przygotowany na jego leczenie. Dlatego powstał dla pacjentów oddział Intensywnej Terapii pre OIT, zakład diagnostyki obrazowej z tomografem i RTG mobilnym oraz ultrasonografem.

Liczba lekarzy a liczba łóżek w Szpitalu Narodowym

Szpital jest zorganizowany tak, że są w nim przygotowane łóżka gotowe do przyjmowania pacjentów, natomiast wielkość obsady personelu jest dopasowywana do aktualnych potrzeb wynikających z liczby przebywających w szpitalu pacjentów. - W tej chwili kadry są przygotowane do obsługi 56 łóżek. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w ciągu doby możemy tę liczbę zwiększyć do 112 - pisze dr Zaczyński.

- Mam nadzieję, że szpital tymczasowy nie będzie musiał działać w pełnym obłożeniu, bo zgodnie z jego ideą do takiej sytuacji dojdzie wtedy, kiedy wyczerpią się możliwości standardowych placówek. Obecnie na terenie województwa mazowieckiego nie występuje brak łóżek w szpitalach standardowych. Każdy pacjent wymagający intensywnej opieki ma taką opiekę zagwarantowaną - zapewnia dr Zaczyński.

Odnosząc się do zarzutu, że lekarze pracujący w Szpitalu Narodowym mają za dobre warunki bytowe, dyrektor potwierdził, że szpital starał się zapewnić medykom dobre warunki pracy, korzystając również z oferty Polskiego Holdingu Hotelowego, który udostępnił lekarzom pokoje, jak to miało miejsce od początku pandemii.