WHO: Do końca maja 142 kraje otrzymają 237 mln dawek szczepionki AstraZeneca

Do końca maja 142 kraje w ramach programu COVAX otrzymają 237 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca.

Informację przekazał we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia, jak przekazał Reuters, poinformował również, że we wtorek odbywają się dostawy tej szczepionki do Angoli, Kambodży, Demokratycznej Republiki Kongo i Nigerii. Ta ostatnia, licząca 200 milionów mieszkańców, ma otrzymać 3,92 mln dawek.

Celem utworzonego w lipcu ubiegłego roku mechanizm COVAX jest przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 oraz ich sprawiedliwa i równa dystrybucja do wszystkich państw świata. W realizację programu, finansowanego przez bogate kraje, zaangażowane są m.in. WHO i Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także podmioty działające na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, jak Stowarzyszenie na rzecz powszechnej immunizacji i szczepień (GAVI) oraz Komisja ds. innowacji w sferze przygotowań do epidemii (CEPI).

Zgodnie z planami w ramach COVAX w ciągu tego roku zostanie dostarczonych 2,3 miliarda dawek szczepionek, z czego 1,8 miliarda przeznaczonych jest dla najuboższych krajów. Otrzymają one szczepionkę bezpłatnie.