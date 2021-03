"To najlepsza ochrona". Minister Maląg apeluje do pracodawców

Minister Marlena Maląg przypomniała, że sytuacja epidemiczna w kraju jest trudna i trwa walka z trzecią falą pandemii.

"Zwracam się z apelem do pracodawców"

– Nadzieją jest szczepionka – każdego dnia przybywa osób, które przyjęły szczepionkę, które mogą czuć się bezpiecznie. Zanim sytuacja zostanie jednak opanowana, powinniśmy wszyscy solidarnie robić co w naszej mocy, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. Podkreśliła, że konieczne jest stosowanie się do zaleceń i przestrzeganie obostrzeń, noszenie maseczek, dezynfekcja, a także zachowanie dystansu społecznego.

– W związku z tym, zwracam się z apelem do pracodawców – tam, gdzie jest to możliwe, umożliwiajcie swoim pracownikom pracę zdalną. Dobrą praktyką jest też np. system rotacyjny. To ograniczenie kontaktu i większe bezpieczeństwo zarówno samych pracowników i ich rodzin, jak i wszystkich, z którymi mogliby mieć styczność np. w drodze do domu czy w sklepie. Dystans to najlepsza ochrona przed zakażeniem, dlatego proszę pracodawców, by dbali o bezpieczeństwo pracowników – powiedziała minister.

Ministerstwo Zdrowia w środę podało, że minionej doby w Polsce zdiagnozowano 32 874 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej na Śląsku – 6092. Zmarły 653 osoby.

Z informacji przekazanych przez resort wynika też, że w szpitalach przebywa 31 311 chorych na COVID-19, czyli o 240 więcej niż dzień wcześniej. Zajęte są też 3093 łóżka respiratorowe, o 39 więcej niż we wtorek.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 40 851 łóżek i 3 961 respiratorów. Wolnych pozostaje ponad 9,5 tys. łóżek i 868 respiratorów.

Równocześnie ministerstwo przekazało w środę, że na kwarantannie przebywa 449 126 osób. Wyzdrowiało 1 861 925 dotąd zakażonych.

