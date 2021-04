Eksperci zbulwersowani atakami Fundacji Alivia na prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej

Zarządy towarzystw naukowych wystąpiły z listem potępiającym działania Fundacji Onkologicznej Alivia. Eksperci piszą w liście:

Równo rok temu, Fundacja publicznie zaatakowała prof. Krzakowskiego za nieujawnienie korespondencji pomiędzy nim a konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie onkologii klinicznej dotyczącymi m.in. przygotowań do zabezpieczenia opieki onkologicznej w obliczu pandemii. Fundacja Alivia złożyła skargę na stanowisko prof. Krzakowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 17 listopada ur. uznał, że nie miało miejsca rażące naruszenie prawa, oraz, że Konsultant powinien ponownie rozważyć wniosek Fundacji Alivia, co też prof. Krzakowski uczynił, nie zmieniając ostatecznie swojego stanowiska. Tym samym, rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji, jakoby Fundacja Alivia wygrała w Sądzie jest absolutnym nadużyciem.

Profesor Maciej Krzakowski jest osobą, która zrobiła bardzo wiele, o ile nie najwięcej, dla integracji środowiska onkologów klinicznych w Polsce. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu udało się wprowadzić w Polsce standardy postępowania, opracować wytyczne, przygotować podręczniki dla onkologów i poradniki dla pacjentów. Nie można tu nie wspomnieć o jego staraniach zmierzających do zwiększenia dostępności nowoczesnych leków w ramach programów lekowych oraz ratunkowego dostępu do terapii lekowych.

Co więcej, stanowisko Fundacji Alivia wobec Konsultanta Krajowego prof. Macieja Krzakowskiego jest z niezgodne ze stanowiskiem innych organizacji pacjentów onkologicznych w Polsce, m.in. Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA, Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, Fundacja Onkologika, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” oraz inicjatywa All.Can. Wyżej wymienione stowarzyszenia w bezpardonowych atakach Fundacji Alivia upatrują zagrożenia dla kontynuacji bardzo dobrej współpracy pomiędzy nimi a środowiskiem polskich onkologów, oraz podważenia zaufania chorych na nowotwory do systemu opieki onkologicznej w Polsce jako całości.

Sygnatariusze niniejszego listu jednoznacznie potępiają destrukcyjne standardy postępowania prezentowane przez Fundację Alivia, które dramatycznie utrudniają dalszą współpracę tej organizacji ze środowiskiem lekarzy onkologów w Polsce.

Pod listem podpisali się:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej: prof. dr hab. med. Piotr Wysocki, prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki, dr hab. med. Michał Jarząb, dr hab. med. Barbara Radecka, dr med. Maryna Rubach, dr med. Piotr Tomczak, lek Paweł Sobczuk

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: dr hab. med. Dawid Murawa, dr hab. med. Wojciech Wysocki, prof. dr hab. med. Piotr Richter, prof. dr hab. med. Zbigniew Nowecki, dr n med. Michał Jankowski, prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska-Wow, dr hab. med. Agnieszka Czarniecka, dr hab. med. Tomasz Jastrzębski, dr hab. med. Andrzej Rutkowski, dr hab. med. Zoran Stojcev, dr hab. med. Marek Zawadzki

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego: dr hab. med. Adam Maciejczyk, prof. dr hab. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. med. Jan Walewski, dr n. med. Aleksandra Łacko, dr n. med. Agata Szulc, dr n. med. Joanna Didkowska, prof. dr hab. med. Stanisław Góźdź, prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, prof. dr hab. med. Ewa Sierko

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca: prof. dr hab. n. med Dariusz M. Kowalski, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, prof. nadzw. dr hab. n. med Renata Langfort, dr n. med. Piotr Rudziński

Zarząd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej: prof. dr hab. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski, prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki, dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler, dr n. med. Łukasz Kuncman, prof. dr hab. med. Adam Maciejczyk, prof. dr hab. med. Rafał Dziadziuszko, prof. dr hab. med. Piotr Milecki, dr hab. n. med Tomasz Rutkowski dr n.med Krzysztof Konopa

Konsultanci krajowi: Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski – radioterapia onkologiczna, Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski – chirurgia onkologiczna

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie onkologii klinicznej: dr med. Wiesław Bal – województwo śląskie, dr hab. med. Lubomir Bodnar – województwo warmińsko-mazurskie, dr hab. med. Beata Jagielska – województwo mazowieckie, prof. dr hab. med. Bożenna Karczmarek-Borowska - województwo podkarpackie, dr med. Emilia Cisarż – województwo dolnośląskie, dr hab. med. Maria Litwiniuk – województwo wielkopolskie, dr med. Elwira Matuszewska - województwo podlaskie, prof. dr med. Piotr Potemski – województwo łódzkie, dr hab. med. Barbara Radecka - województwo opolskie, dr med. Joanna Streb – województwo małopolskie, dr hab. med. Violetta Sulżyc-Bielicka - województwo lubuskie, dr med. Michał Wiśniewski - województwo kujawsko-pomorskie, prof. dr hab. Renata Zaucha – województwo pomorskie