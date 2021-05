Ponad 4 mln Polaków w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Jak wynika z rządowych statystyk z czwartku, dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 410 tys. – najwięcej na Mazowszu i na Śląsku.

O przekroczeniu wykonania 15 mln szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce poinformował w czwartek po południu szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk. Z kolei w pełni zaszczepionych jest 4 030 995 osób – wynika z rządowego zestawienia na stronie gov.pl.

Szef KPRM Michał Dworczyk zachęcał również w swoim wpisie na Twitterze do rejestracji na szczepienia. "Słowa uznania dla wszystkich osób pracujących przy Narodowym Programie Szczepień. Zachęcamy do rejestracji osoby z rocznika 2003 i starsze. Możliwości jest sporo, korzystajmy ze wszystkich dostępnych kanałów – IKP, infolinii 989 czy SMS 880 333 333" -a napisał.

Apel Piątkowskiego

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski zaapelował w czwartek do nauczycieli, by nie rezygnowali ze szczepienia przeciw COVID-19 drugą dawką. Nauczyciele i wykładowcy szczepieni są preparatem firmy AstraZeneca.

– Na razie minister zdrowia wyraźnie mówi, że nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby uważać właśnie tę szczepionkę za bardziej niebezpieczną niż inne. Nie ma podstaw naukowych, aby twierdzić, że ta szczepionka z jakiegoś powodu jest niebezpieczna – powiedział w TVP1 Piontkowski.

– Mam wrażenie, że wokół szczepionek jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji, bardzo dużo emocji. I tu warto zaapelować do nauczycieli, aby zachowywali się w miarę rozsądnie, aby nie poddawali się często tym fałszywym informacjom i po prostu kontynuowali szczepienia – dodał wiceminister edukacji i nauki

Od 9 maja wszystkie pełnoletnie osoby mają już e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 i mogą się na nie zapisać.

Krótsze oczekiwanie na druga dawkę

Od 17 maja ma się skrócić okres między podaniem dwóch dawek preparatów Moderny, Pfizer i AstryZeneki do 35 dni, czyli do 5 tygodni. Do tej pory ten okres odpowiednio dla preparatów dwudawkowych Moderny i Pfizer wynosił 42 dni, a dla AstryZeneki – 82 dni.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził nadzieję, że do końca września zostaną zaszczepieni wszyscy chętni.

W Polsce zutylizowano od początku trwania akcji szczepień przeciw COVID-19 – od 27 grudnia 2020 roku – 13 495 dawek. Zgłoszono również 8045 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia. Dzienna liczba szczepień wyniosła 410 975 – wynika z czwartkowych danych resortu zdrowia.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 17 158 810 dawek szczepionek, 16 497 170 z nich trafiło już do punktów szczepień.

Na rynku unijnym dopuszczono do tej pory szczepień populacji przeciw COVID-19 cztery preparaty. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.

Czytaj też:

"Długo czekaliśmy na ten moment". Maseczki w USA znikają również w pomieszczeniach. Jest warunekCzytaj też:

Prof. Banach: Nie zachowujmy się jak wariaci, bo wciąż jest pandemiaCzytaj też:

Niemcy luzują obostrzenia związane z podróżowaniem