Ilu Polaków nie zgłasza się po drugą dawkę? Dworczyk odpowiada

Dworczyk pytany był w środę na konferencji prasowej, czy dużo jest przypadków osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, które nie zgłaszają się po drugą dawkę.

Szef KPRM: W tej chwili nie podam dokładnych liczb

– Jest trochę takich przypadków. W tej chwili nie podam dokładnych liczb, czy procentów. Natomiast jest to statystycznie dostrzegana grupa. I tutaj mamy nadzieję, że rzeczywiście nie stanie się to w pewnym momencie jakimś problemem – odpowiedział szef KPRM.

Według niego, "mamy do czynienia z takim momentem, z jednej strony radosnym". – Dlatego, że ostatnia fala pandemii odchodzi do przeszłości, obostrzenia są likwidowane i to jest właśnie powód do radości dla wszystkich Polaków – zaznaczył minister.

Ale – jak dodał – "z drugiej strony ta sytuacja powoduje, że trochę mniej się boimy". – Trochę zbyt szybko zapominamy o pandemii i jej konsekwencjach. I determinacja u niektórych osób na przykład do tego, żeby wykonać drugie szczepienie, a to dopiero ono daje gwarancję skutecznego zaszczepienia, trochę osób o tym zapomina – powiedział Dworczyk.

Wyraził też nadzieję, że "nie stanie się to jakimś poważniejszym problemem".

Bilans szczepień w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 16 372 436 szczepień przeciw COVID-19 – podano w środę na rządowych stronach. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 4 794 334 osoby.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem koronawirusem, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj też:

Ilu Polaków zachorowało na COVID-19 po szczepieniu? MZ podało dane