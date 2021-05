Niedzielski podał termin kolejnego luzowania obostrzeń

Dotychczasowy harmonogram stopniowego zdejmowania ograniczeń obejmuje okres do 5 czerwca. Od dzisiaj są otwarte w reżimie sanitarnym instytucje kultury, kina, teatry i filharmonie, natomiast siłownie, kluby fitness – mają zostać otwarte od 28 maja.

Na przełomie maja i czerwca kolejne decyzje

– Najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca poinformujemy o kolejnych krokach względem luzowania reguł bezpieczeństwa. Na dziś nie widzę przeszkód, by nie były to kolejne zmiany, czyli luzowanie reżimu sanitarnego w wielu miejscach i przywracanie działalności – powiedział Niedzielski w Wirtualnej Polsce.

– Wiele osób sugeruje przyspieszenie, ale w tym zakresie wolimy być ostrożni – dodał minister. Zapowiedział przywracanie działalności gospodarczej tam, gdzie jest ona ograniczona oraz luzowanie obostrzeń sanitarnych.

Maseczki zostaną

– Jeżeli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy, to po 5 czerwca będziemy przywracać aktywność wszędzie tam, gdzie jest jeszcze ograniczona. Kierunek jest jeden, o ile nie będzie złych sygnałów dotyczących zakażeń, to kolejne kroki w luzowaniu są coraz bliżej. Jednego tylko nie ruszymy. Maseczki zostaną obowiązkowe wewnątrz, w tzw. przestrzeniach wspólnych i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu – podkreślił szef MZ.

Zdaniem Niedzielskiego, jeżeli nie pojawią się nowe mutacje koronawirusa odporne na szczepienia, to "nawet znacznie zwiększona mobilność Polaków, czyli dostępność usług hotelarskich, gastronomii, rozrywki, nie wpłynie na znaczny skok zakażeń". – Jeżeli proces szczepień będzie trwał dalej z dobrymi efektami, to nie powinniśmy jesienią wracać do reżimu sanitarnego – ocenił.

