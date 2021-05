"Szpital tymczasowy powinien zostać". Dyrektor WSzZ w Płocku przeciwko likwidacji

Według dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, utrzymanie szpitala tymczasowego w Płocku pozwoliłoby także rozważyć możliwość przywrócenia normalnego funkcjonowania oddziału zakaźnego w WSzZ, gdzie obecnie leczeni są tylko chorzy na COVID-19.

Jak ocenił Kwiatkowski, jeżeli liczba łóżek w szpitalu tymczasowym w Płocku zostałaby ograniczona do jednego z dwóch obecnie funkcjonujących modułów, czyli do 28 łóżek, przy jednoczesnym pozostawieniu tam 7 łóżek intensywnej terapii, to łatwiej byłoby rozszerzyć w razie potrzeby działalność tej placówki niż uruchamiać ją od początku, m.in. z uwagi na konieczność ponownego poszukiwania i zatrudnienia niezbędnego personelu.

Szpital powinien zostać

– Dla bezpieczeństwa Płocka, powiatu, ale też rejonu Ciechanowa czy Ostrołęki, jeden moduł szpitala tymczasowego plus siedem łóżek intensywnej terapii powinien pozostać z minimalna obsadą personelu – powiedział dyrektor WSzZ podczas wtorkowej telekonferencji.

Jak przypomniał, niedawno placówka ta otrzymała od wojewody mazowieckiego sugestię o przekształceniu od 1 czerwca podległego mu szpitala tymczasowego w pasywny, czyli bez pacjentów z możliwością wznowienia ich przyjmowania.

– W odpowiedzi na tę sugestię zaproponowaliśmy ograniczenie szpitala tymczasowego do jednego modułu, 28 łóżek i pozostawienie tam pododdziału intensywnej terapii z 7 łóżkami – zaznaczył Kwiatkowski.

Dodał, iż z dostępnych danych wynika, że na Mazowszu, jako placówki dedykowane wyłącznie chorym na COVID-19, mają ostatecznie pozostać cztery szpitale tymczasowe, dwa w Warszawie – przy Wojskowym Instytucie Medycznym i w Szpitalu Południowym, a także w szpitalach w Radomiu i Siedlcach.

Nie wiadomo, czy koronawirus nie wróci

Według Kwiatkowskiego, "szpital tymczasowy powinien pozostać w Płocku, bo nie jest do końca pewne czy covid nie nawróci w jakiejś zmutowanej wersji, a w takiej sytuacji uruchomienie placówki pasywnej nie stanie się z dnia na dzień". Jego zdaniem, trzeba zastanowić się także czy nie przenieść z WSzZ do szpitala tymczasowego pacjentów covidowych, co pozwoliłoby "przywrócić oddział zakaźny do normalności".

– Należy mocno rozważyć uruchomienie oddziału zakaźnego, gdzie teraz leczy się tylko covid, gdyż są przecież pacjenci, którzy wymagają tam hospitalizacji z powodu innych chorób – podkreślił Kwiatkowski.

Jak stwierdził dyrektor WSzZ w Płocku decyzja, co do przyszłości tamtejszego szpitala tymczasowego będzie należała ostatecznie do ministra zdrowia. – Na tę chwilę, szpital tymczasowy pracuje, jak pracował wcześniej, czyli funkcjonują dwa moduły, 28 łóżek plus 7 łóżek intensywnej terapii – oświadczył w trakcie telekonferencji Kwiatkowski.

Czytaj też:

Tylko część łóżek dla chorych na COVID-19. "Wracamy do normalnego trybu leczenia w szpitalach"Czytaj też:

Kraska: Po zamknięciu Szpitala Narodowego buforem będzie Szpital PołudniowyCzytaj też:

Dworczyk o szpitalu na Stadionie Narodowym: Jego działalność zostanie zawieszona