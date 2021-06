Ponad 23,6 mln szczepień przeciw COVID-19 w Polsce

W pełni zaszczepionych jest 9 mln 204 tys. 705 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 460 tys.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 26 mln 886 tys. 540 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 21 tys. 182 dawki. Zgłoszono 10 tys. 653 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki

Ilu Polaków ma już odporność na COVID-19?

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek w TVP Info o skali w Polsce odporności populacyjnej na COVID-19.

– Trzeba uwzględniać oba elementy – proces szczepień i przechorowanie. Łącznie oba te elementy powodują powstawanie przeciwciał i my prowadziliśmy taki monitoring i prowadzimy taki monitoring, ile osób w badanych populacjach ma właśnie przeciwciała – poinformował Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że posiadanie przeciwciał "jest kryterium minimum". – To znaczy, że nie tylko posiadanie przeciwciał oznacza, że jesteśmy uodpornieni i odporni na zachorowanie, więc można to traktować jako taką dolną granicę i raczej jest to konserwatywny, jak to się mówi, szacunek. Pod tym względem mamy już w tej chwili ok. 60 proc. ludzi, która jest odporna – powiedział szef MZ.

Przypomniał, że w dyskusjach na temat odporności populacyjnej najczęściej pojawiał się parametr ok. 70-80 proc. – Więc my naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego punktu – ocenił.

