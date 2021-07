Wielka Brytania: 24 248 nowych zakażeń koronawirusem

W ostatnim miesiącu liczba przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii rosła, jednak dzięki efektywnej kampanii szczepień maleje liczba zgonów związanych z COVID-19.

Na Wyspach Brytyjskich przy populacji ok. 66 mln obywateli, ponad 45,2 mln osób otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a ponad 33,6 mln jest w pełni zaszczepionych.

Zniesienie restrykcji

Data zniesienia restrykcji koronawirusowych w Anglii nie zostanie przyspieszona do 5 lipca, ale "nie ma żadnego powodu", aby trwały one dłużej niż do 19 lipca - powiedział w poniedziałek nowy brytyjski minister zdrowia Sajid Javid w swoim pierwszym wystąpieniu w tej roli.

Podkreślił, że wprawdzie liczba zakażeń rośnie, ale zgony "na całe szczęście pozostają na niskim poziomie".

Gdy przed dwoma tygodniami premier Boris Johnson ogłosił opóźnienie daty zniesienia restrykcji o cztery tygodnie - do 19 lipca - zapowiedział, że po dwóch tygodniach nastąpi ponowna ocena i jeśli sytuacja byłaby dobra, możliwe byłoby zniesienie restrykcji już 5 lipca.

Javid, który w sobotę wieczorem zastąpił Matta Hancocka, poinformował w poniedziałek posłów, że członkowie rządu nie zdecydowali się przyspieszyć daty, ale powiedział, że sprawy wyglądają dobrze, jeśli chodzi o 19 lipca.

– Nie widzimy powodu, aby wykraczać poza 19 lipca – oświadczył. Wyjaśnił, że żadna data złagodzenia ograniczeń nie jest wolna od ryzyka, a Wielka Brytania musi "nauczyć się żyć z wirusem".

– Wiemy również, że ludzie i firmy potrzebują pewności, więc chcemy, aby każdy krok był nieodwracalny. Jesteśmy to winni Brytyjczykom, którzy tak wiele poświęcili, aby przywrócić ich wolności tak szybko, jak to tylko możliwe i nie czekać ani chwili dłużej, niż to konieczne – mówił Javid.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto ponad 4,75 mln zakażeń, z powodu których zmarły 128 103 osoby.

Czytaj też:

Badanie: SARS-CoV-2 modyfikuje kolec, aby uzyskać bardziej zakaźne i oporne wariantyCzytaj też:

W. Brytania: W tydzień przybyło 50 tys. zakażeń wariantem Delta