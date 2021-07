Ponad 50 proc. Polaków pozytywnie ocenia program szczepień

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że program szczepień pozytywnie oceniło 52 proc. badanych (16 proc. zdecydowanie pozytywnie, 36 proc. raczej pozytywnie) – co oznacza wzrost aż o 11 punktów w porównaniu z identycznym badaniem z kwietnia b. r. Negatywną ocenę programu ma 28 proc. badanych (15 proc. zdecydowanie negatywnie, 15 proc. raczej negatywnie) – co oznacza spadek aż o 13 proc. 20 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Opinie wśród wyborców

W tym samym sondażu sprawdzono też, że jak akcję szczepień przeciw COVID-19 oceniają wyborcy Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 Szymona Hołowni. Okazuje się, że mimo różnic politycznych, w przypadku wszystkich formacji zadowoleni z programu szczepień przeważają nad odsetkiem osób krytycznie oceniających akcję.

Wśród wyborców ZP aż 74 proc. pozytywnie patrzy na Narodowy Program Szczepień, negatywnie – 16 proc. 58 proc. respondentów, którzy deklarują się jako wyborcy KO wystawiło programowi pozytywną notę, przeciwnego zdania jest 33 prod. Z kolei w przypadku zwolenników Szymona Hołowni, program podoba się 56 proc. respondentom, a 30 proc. ocenia go krytycznie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1062 osób w dniach od 9 do 12 lipca 2021 roku.

