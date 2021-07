Niedzielski: Rozważamy możliwość mieszania szczepionek

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef MZ pytany był o doszczepienie trzecią dawką. Powiedział, że jeśli o to chodzi, nie przewiduje takiej sytuacji.

Poinformował też, że razem z Radą Medyczną i prof. Horbanem zastanawiają się nad wprowadzeniem rozwiązania dopuszczającego mieszanie szczepionek.

– Tej części osób, która reagowała niedobrze na pierwsze podanie, być może trzeba udostępnić możliwość zaszczepienia się drugą dawką innego preparatu – powiedział Niedzielski.

Szczepienie przeciw COVID-19 obowiązkowe?

– Jeżeli chodzi o obowiązkowe szczepienie, to jeśli myślelibyśmy o wprowadzaniu takich rozwiązań, bo na razie żadna decyzja nie zapadła, to zaczniemy od grup, które są najbardziej narażone – oświadczył minister. – Tak jak w szczepieniach wyodrębniliśmy na początku grupę zero, tak też ta grupa zero mogłaby być objęta obowiązkowym zaszczepieniem – dodał.

Zwrócił uwagę, że wśród lekarzy poziom zaszczepienia wynosi ponad 90 proc. Według niego to wynik bardzo dobry, co świadczy o odpowiedzialności tego środowiska, więc nakładanie na nie obowiązku szczepień nie jest potrzebne.

– Być może, patrząc szerzej na tę grupę, bo ona obejmuje nie tylko lekarzy, ale też pielęgniarki i ratowników, będzie trzeba taką decyzję podjąć przed wrześniem, ale ta decyzja nie zapadnie w tym tygodniu – poinformował Niedzielski.

Najnowszy bilans szczepień

W Polsce wykonano dotąd 33 mln 280 tys. 946 szczepień przeciw COVID-19 – podano w czwartek na stronach rządowych. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 16 mln 603 tys. 52 osoby. Dzienna liczba szczepień wyniosła 182 982 iniekcje.

