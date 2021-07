Szczepienia przeciwko COVID-19. Ekspert wyjaśnia, kto może potrzebować trzeciej dawki

Według profesora, tylko określone grupy osób będą potrzebować trzeciej dawki szczepionki. Będą to m.in. osoby starsze.

– Mamy już pierwsze wyniki badań, które pokrywają się z naszymi przypuszczeniami. Tej trzeciej dawki będą potrzebowały niektóre grupy osób, a więc osoby z deficytami odporności czy osoby w podeszłym wieku – powiedział ekspert na antenie TVN24.

Prof. Flisiak podał przykład Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzone są rozmowy dotyczące konieczności podawania trzeciej dawki szczepionki.

– Oni stworzyli plan, które grupy od jesieni zaczną być rozważane do trzeciej dawki szczepienia – stwierdził dodając, że także pracownicy służby zdrowia oraz zagrożeni ciężkim przebiegiem COVID-19 mogą otrzymać trzecią dawkę preparatu.

– Brytyjczycy bardzo wcześnie, najwcześniej w Europie, rozpoczęli szczepienia, przyjęli też strategię jak najszybszego uodpornienia, przynajmniej jedną dawką, jak największej liczby osób. W tej chwili są liderem, przynajmniej w Europie, jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia, dzięki czemu przechodzą zakażenia łagodniej – powiedział profesor.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 wykonano już ponad 31,2 mln szczepień - wynika z danych zmieszczonych w sobotę na rządowej stronie. W pełni zaszczepionych jest ponad 14,9 mln osób.

Jak wynika z zestawienia, do tej pory wykonano dokładnie 31 258 249 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 14 938 143 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 17 374 533 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 241 407.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek. Ponadto zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 966 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

