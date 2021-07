Mniej niż 50 zakażeń w ciągu ostatniej doby. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: małopolskiego (7), wielkopolskiego (7), mazowieckiego (4), podlaskiego (3), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), łódzkiego (2), podkarpackiego (2), pomorskiego (2), śląskiego (2), dolnośląskiego (1), lubuskiego (1), opolskiego (1), zachodniopomorskiego (1), lubelskiego (0).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 880 865/75 160 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 411 chorych z COVID-19, a 59 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6782 łóżka i 670 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 97 367 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 652 577 zakażonych.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 wykonano już ponad 31,2 mln szczepień - wynika z danych zmieszczonych w sobotę na rządowej stronie. W pełni zaszczepionych jest ponad 14,9 mln osób.

Jak wynika z zestawienia, do tej pory wykonano dokładnie 31 258 249 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 14 938 143 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 17 374 533 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 241 407.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek. Ponadto zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 966 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Czytaj też:

Dziambor: Idą gigantyczne zmianyCzytaj też:

Awantura z udziałem estońskiego dyplomaty na warszawskim lotnisku