Dworczyk przekazał najnowsze dane dotyczące liczby zaszczepionych

"Przekroczyliśmy dziś 35 milionów wykonanych szczepień. To najlepszy sposób na zatrzymanie kolejnej fali koronawirusa. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości zaszczepienia!" - napisał Dworczyk na Twitterze.

Szczepienia w Polsce

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,8 mln osób – podano w niedzielę na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w Polsce szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 986 764.

W pełni zaszczepionych jest 17 863 405 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub. r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 109 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

IV fala

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 122 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa. W ciągu ostatniej doby nie zmarła żadna osoba zakażona koronawirusem.

Hospitalizowanych jest 310 chorych z COVID-19, a 48 z nich przebywa pod respiratorami – poinformował w niedzielę resort zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6058 łóżek i 585 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 71 091 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 654 483 zakażonych.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 2 884 098. Dotychczas w naszym kraju zmarło 75 285 osób, u których zdiagnozowano COVID-19.

