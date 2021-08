Sejm zdecydował o zwiększeniu środków na służbę zdrowia i karaniu atakujących personel punktów szczepień

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 298 posłów, przeciw było 7, wstrzymało się 146 parlamentarzystów.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki opozycji, zakładające m.in. jeszcze szybszy niż zaproponowany przez rząd wzrost nakładów.

Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia poziomu 6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) na ochronę zdrowia w 2023 r., a także określenie ścieżki dalszego wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r. i w latach kolejnych.

W ustawie znalazły się także przepisy dotyczące naruszenia nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną wiąże się z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

Przepis stanowi, że "kto narusza nietykalność cielesną osoby prowadzącej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej przy przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z prowadzonym badaniem lub szczepieniem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech".

Szczepienia w Polsce

W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce wykonano ponad 35,05 mln szczepień. W pełni zaszczepionych – preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek – jest ponad 17,91 mln osób. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 18,64 mln osób – wynika z zestawienia na stronach rządowych.

Wykonano dokładnie 35 050 510 iniekcji. W pełni zaszczepiono 17 910 610 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 18 643 526 osób. We wtorek dzienna liczba szczepień wyniosła 37 539.

Łącznie do Polski dotarło 46 170 230 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 36 563 265 dawek. Ponadto zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 162 niepożądane odczyny poszczepienne.

