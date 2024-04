Rozłam w państwowej komisji. Jest wniosek o odwołanie

Wniosek o odwołanie, który został złożony 16 lutego 2024 r., dotyczy Barbary Chrobak oraz Hanny Elżanowskiej, które do komisji zostały powołane przez Sejm 15 lipca 2020 r.

Według przewodniczącej Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, dwie osoby w komisji miały być oskarżane przez pracowników o mobbing, niegospodarność i wykorzystywanie własnej pozycji. "Wobec członka państwowej komisji – instytucji przeciwdziałającej jednej formie przemocy, nie możemy mieć nawet cienia podejrzeń o stosowanie innej, jakiejkolwiek formy przemocy" – czytamy w piśmie, do którego dotarł portal Onet.pl.

Skargi o mobbing

– Moim zadaniem jest zaopiekowanie się pracownikami i stąd ten wniosek – powiedziała w rozmowie z Onetem Karolina Bućko, szefowa komisji, która złożyła wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Jestem adwokatem, a adwokat powinien kierować się odwagą. Przychodziłam do pracy z zamiarem pracy merytorycznej, a na miejscu okazało się, że trzeba się przede wszystkim zmierzyć z wewnętrznymi problemami komisji. To było dla mnie duże zaskoczenie, nie spodziewałam się tego – stwierdziła.

– Status prawny przewodniczącej komisji jest na równi z pozostałymi członkami komisji. To oznacza, że, jeśli widzę nieprawidłowości, to muszę reagować, ale nie mam takich kompetencji ustawowych, by mobilizować lub karać pozostałych członków. Zgodnie z procedurą odwołać może ich tylko Sejm, stąd wniosek do pana marszałka. Ja wielokrotnie apelowałam o zmianę postępowania, ale to nie przynosiło skutków – tłumaczyła Bućko.

7 grudnia 2023 r. Sejm większością głosów zdecydował, że nową przewodniczącą Państwowej Komisji ds. Pedofilii została Karolina Bućko. W marcu 2023 r. rezygnację z funkcji szefa komisji złożył Błażej Kmieciak.

W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich wskazała, że w 2022 r. odnotowano dwie skargi na mobbing, a w 2023 r. została odnotowana jedna taka skarga. W roku 2022 podejrzani o mobbing byli członkowie komisji – Hanna Elżanowska i Błażej Kmieciak, a w roku 2023 – Hanna Elżanowska.

Czytaj też:

Promocja pedofilii na ulicach Wrocławia? "Byle tylko nie cenzurować"