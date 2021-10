Niedzielski: Wiedza oparta na badaniach musi zmierzyć się z zaściankiem

W uroczystości uczestniczył także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Wracamy do pewnej normalności na uczelniach po miesiącach nauki zdalnej – powiedział w Lublinie.

Podczas piątkowej inauguracji roku akademickiego na UM w Lublinie minister zdrowia powiedział o czwartej fali koronawirusa. Zwracając się do zgromadzonych lekarzy, naukowców i studentów, minister wspomniał "o poczuciu odpowiedzialności, które ciąży na barkach wszystkich, odpowiedzialności za siebie, za osoby w najbliższym i nie w najbliższym otoczeniu".

– Odpowiedzialność ta wydaje się osobom światłym oczywista, ale nie wszędzie jest w ten sposób odbierana – powiedział Niedzielski.

Szef MZ zaakcentował, że widzi ogromną rolę dla świata nauki, dla medyków, by krzewić pojęcie właściwie zdefiniowanej odpowiedzialności.

– Jesteśmy, nie mogę powiedzieć w przededniu, bo na Lubelszczyźnie jesteśmy w trakcie czwartej fali covidu, która rozwija się m.in. dlatego, że poziom szczepień, poziom odpowiedzialności za siebie i drugą osobę nie należy do najwyższych w kraju – wskazał.

"Wiedza musi zmierzyć się z zaściankiem"

Popularyzowanie akcji szczepień należy, jak zaznaczył minister, "potraktować, jako wyzwanie z kategorii krzewienia wiedzy, edukacji, pokazywania faktów".

– Wiedza oparta na badaniach, liczbach i danych musi zmierzyć się z zaściankiem, którego wyrazem jest brak zaufania do nauki, brak zaufania do autorytetów, medycznych, brak zaufania do tego, czym charakteryzuje się nasza cywilizacja, czyli do rozwoju nauki i przyjęcia wartości wiary w rozum, w to, że człowiek może rozwijać metody leczenia – powiedział minister.

Szef resortu zdrowia zaakcentował, że gdy w kraju rozpoczyna się czwarta fala i jest perspektywa ryzyka dezorganizacji życia społecznego i gospodarczego, konieczna jest postawa odpowiedzialności i bycia ambasadorem wiedzy.

– Korzystając z okazji, chciałem poprosić grono naukowe, by korzystając z każdej okazji, krzewić wiedzę i namawiać do tego, co będzie pożytkiem dla całego społeczeństwa. Szczepmy się – zaapelował.

Powrót do nauki stacjonarnej

Według informacji Ministerstwa Zdrowia w czwartek w Polsce stwierdzono 1362 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Na pierwszym miejscu pod względem zakażeń jest woj. lubelskie (274 przypadki). Przypomniał o tym w swoim wystąpieniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Covid się nie skończył, mamy IV falę i to jest faktem. Tu na Lubelszczyźnie przeżywamy to w sposób szczególny, bo rzeczywiście tych przypadków jest tu najwięcej i będziemy starali się stawić temu czoła – podkreślił Czarnek.

Minister edukacji powiedział, że uczelnie w całym kraju wracają do nauki stacjonarnej.

– Wracamy do pewnej normalności na uczelniach po miesiącach nauki zdalnej. Wracamy na uczelniach w całym kraju do nauki stacjonarnej - stąd wytyczne, które wypracowaliśmy i które nie są prawem powszechnie obowiązującym, ale zaleceniami do stosowania w zależności od warunków na poszczególnych uczelniach – zauważył minister.

