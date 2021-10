Trzecia dawka szczepionki dla wszystkich? Decyzja lada dzień

Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków rozważamy wprowadzenie trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18 roku życia. Decyzja taka będzie w niedługim czasie – zapowiedział Kraska w piątek w Polsat News.

Wiceminister zdrowia poinformował, że już 350 tys. osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki – są to osoby powyżej 50 roku życia i pracownicy służby zdrowia.

Wraził również przypuszczenie, że na przełomie października i listopada Europejska Agencja Leków wyda rekomendację pozwalająca na szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia. Według Kraski wtedy też ruszą szczepienia dla dzieci w tym wieku.

Nowe zakażenia koronawirusem

Kraska podał w piątek, że w Polsce stwierdzono 2771 nowych przypadków koronawirusa a 49 osób z COVID-19 zmarło. – To są liczby, które powinny dać nam dużo od myślenia. Szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione. (...) To ostatni dzwonek, żebyśmy uniknęli dużej czwartej fali – podsumował przestawioną statystykę.

Przyznał, że niepokoją go też sytuacje sygnalizowane przez lekarzy, że chorzy z gorączką nie chcą się poddawać testom na COVID-19. – To ważne, żebyśmy zróżnicowali, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy zakażenie koronowirusem, ponieważ do szpitali trafiają pacjenci w coraz gorszym stanie ogólnym, którzy muszą być podłączani do respiratorów i szansa na ich przeżycie czasem jest nikła – powiedział wiceszef MZ.



Jako przykład podał, że w woj. lubelskim zajętych jest już 60 proc. łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19.



