Dobre wiadomości. Wysoka skuteczność leku AstraZeneca w walce z COVID-19

W osobnym badaniu AstraZeneca stwierdzono, że u pacjentów z lekkimi bądź średnimi objawami infekcji SARS-CoV-2, terapia lekiem nazwanym AZD7442, zmniejsza ryzyko pogorszenia się symptomów choroby o 88 proc. w przypadku, gdy lek podany jest w ciągu pierwszych trzech dni od ich wystąpienia.

"Te nowe wyniki badania uzupełniają liczbę dowodów potwierdzających potencjał AZD7442 w przeciwdziałaniu i leczeniu Covid-19" – powiedział Mene Pangalos, wiceprezes ds. badań i rozwoju koncernu AstraZeneca.

We wcześniejszym badaniu z sierpnia br., lek wykazywał skuteczność na poziomie 77 proc. przeciw symptomatycznemu Covid-19 – zauważyła Agencja Reutera.

W opinii brytyjsko-szwedzkiego koncernu lek powinien być traktowany bardziej jako zapobiegawczy niż leczniczy – dodano.

Molnupiravir w Polsce

Pod koniec zeszłego tygodnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że pacjentom z wysokim ryzykiem tragicznego przebiegu COVID-19 będzie podawany lek Molnupiravir, który ma być dostarczony do Polski do połowy grudnia.

Andrusiewicz zapewnił, że jest to lek o wysokiej skuteczności "nawet rzędu powyżej 50 proc. w walce z covidem." Sprecyzował, że lek ten musi być użyty w pierwszych pięciu dniach. – Jest to lek do stosowania domowego i w tej chwili wraz z przedstawicielami Rady Medycznej analizujemy, w jaki sposób rozpocząć jego podawanie – dodał.

– Lek ten będzie wydawany pacjentom z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – poinformował.

– Pacjenci są ściśle wskazani - są to pacjenci z wysokim ryzykiem dość tragicznego przebiegu choroby, tzn. są to pacjenci z grup ryzyka, którym powinniśmy podawać ten lek – podkreślił Andrusiewicz.

