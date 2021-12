Singapur: Niezaszczepieni przeciw COVID-19 nie będą mogli chodzić do pracy

„Ta zmiana pomoże chronić niezaszczepione osoby i stworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy dla wszystkich" – uzasadniło tę decyzję singapurskie ministerstwo zdrowia w komunikacie, cytowanym przez stację CNA.

Pandemia w Singapurze

Dwie dawki szczepionek przeciw COVID-19 przyjęło w Singapurze już 96 proc. osób zakwalifikowanych do szczepień, czyli będących w wieku 12 lat i starszych. Odpowiada to 87 proc. całej ludności kraju - wynika z oficjalnych danych.

Resort zdrowia informował w październiku, że w 2022 roku osoby niezaszczepione nie będą miały wstępu do miejsc pracy, chyba że na podstawie ujemnego wyniku testu. Z tej możliwości jednak zrezygnowano „po analizie i dyskusjach z partnerami” – podano.

Zgodnie z tą decyzją osoby niezaszczepione nie będą mogły przychodzić do pracy od 15 stycznia. Ci, którzy przyjęli tylko jedną dawkę szczepionki, będą początkowo wpuszczani do miejsc pracy na podstawie ujemnego testu, ale do końca stycznia powinni przyjąć drugą dawkę.

Twarde obostrzenia

Od 1 lutego 2022 roku szczepienie przeciw COVID-19 będzie też warunkiem koniecznym do otrzymania długoterminowego pozwolenia na pobyt lub pracę w Singapurze, a także statusu stałego rezydenta tego kraju. Dotyczy to również osób starających się o odnowienie przyznanych wcześniej pozwoleń.

Przy składaniu wniosków pracodawcy będą musieli zadeklarować, że pracownicy i ich krewni są w pełni zaszczepieni w chwili wjazdu do Singapuru. Osoby bez odpowiednich certyfikatów nie będą wpuszczane do samolotów i statków zmierzających do tego kraju. Po przybyciu do Singapuru będą musiały złożyć dokumenty w stosownych urzędach i przejść testy serologiczne potwierdzające szczepienie.

Jeśli wynik takiego testu będzie ujemny, dana osoba będzie musiała przyjąć pełen cykl szczepienia w Singapurze, a w przeciwnym razie grozić jej będzie wycofanie pozwoleń – przekazało ministerstwo zdrowia.

Obowiązek szczepienia nie dotyczy dzieci do 12. roku życia i osób z potwierdzonymi przeciwwskazaniami medycznymi, a osoby w wieku 12-18 lat, o ile nie są zaszczepione, będą musiały się zobowiązać do przyjęcia szczepionek w Singapurze.

