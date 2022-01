Kilkutysięczne protesty przeciwko obostrzeniom w Belgii

Wiadomości przekazała Agence France-Presse, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

W trakcie demonstracji policja zatrzymała grupę osób z fajerwerkami i aresztowała 30 manifestujących za zaatakowanie funkcjonariuszy na służbie.

Demonstracja w Brukseli

Demonstranci skandowali "Wolność, wolność" i nieśli transparenty z hasłami potępiającymi segregację sanitarną ze względu na status zaszczepienia.

Jak poinformowały agencje, miejscowa policja otoczyła niewielką grupę osób zbliżającą się do gmachów instytucji Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem marszu zatrzymała zaś 11 podejrzanych, którzy przynieśli fajerwerki, a pod koniec aresztowała 30 kolejnych osób, które rzucały w policjantów bliżej nieokreślonymi przedmiotami.

Protestujący w niedzielny wieczór na brukselskich ulicach stanowczo sprzeciwili się polityce belgijskiego rządu w walce z pandemią koronawirusa (Sars-CoV-2) – kolejnym obostrzeniom, lockdownom, a szczególnie przymusowi szczepień preparatem przeciw COVID-19.

– To całkowicie absurdalne zarządzanie kryzysowe, które znacząco ogranicza wolność i doprowadzi do powstania systemu podobnego do chińskiego, jeśli na to pozwolimy – miała powiedzieć AFP jedna z uczestniczek zgromadzenia.

Belgijskie restrykcje

W niedzielę belgijski minister zdrowia Frank Vandenbroucke wezwał w telewizyjnym wywiadzie do debaty w parlamencie na temat zaostrzenia restrykcji w kraju w związku ze "wzrostem liczby zakażeń koronawirusem" oraz "gwałtownym rozprzestrzenianiem się" wariantu Omikron.

– Rok temu mówiłem, że obowiązkowe szczepienie to nie jest dobry pomysł, że musimy przekonać do nich więcej ludzi. Teraz, gdy wiemy, że tak naprawdę musimy zaszczepić 100 proc. populacji – o czym nie myśleliśmy w zeszłym roku, gdy byliśmy przekonani, że wystarczy 70 proc. – wciąż trzeba, żeby jak najwięcej ludzi korzystało ze szczepień – stwierdził polityk, cytowany przez PAP.

Od 30 grudnia 2021 roku do 5 stycznia 2022 roku w Belgii odnotowano średnią liczbę ok. 17,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie. W tym okresie zarejestrowano też 169 hospitalizacji osób z COVID-19. W kraju m.in. zostały zakazane wszystkie duże imprezy i zajęcia w zamkniętych pomieszczeniach.

