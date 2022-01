"Skok o 128 procent". Kraska podał liczbę nowych zakażeń

– 36 665 to bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to także jest dość duży skok, bo o 128 procent – powiedział Kraska w Radiu Plus.

Jak dodał, z prognoz MZ wynika, że następne dni "także będą z bardzo wysokimi wynikami". – To oczywiście bardzo nas niepokoi, bo będzie się to przekładało na liczbę hospitalizowanych osób – podkreślił.

Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

– Na tę chwilę obserwujemy jeszcze jednak spadek zajętych łóżek - dziś to ponad 13,5 tysiąca łóżek zajętych przez pacjentów z covidem – zauważył, dodając, że następne dni to będzie odwrócenie trendu.

Poinformował, że potwierdzono 1390 przypadków Omikronu. – Około 30 procent w naszym kraju to już ten wariant (...). W ciągu najbliższych kilkunastu dni ten wariant całkowicie wyprze wariant Delta – powiedział Kraska.

Wiceminister poinformował również o śmierci 248 osób z COVID-19.

Bilans szczepień w Polsce

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 21 514 286 osób. Dawkę przypominającą podano 8 925 153 osobom.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 50 107 83 dawki. Dotychczas po szczepieniu przeciw COVID-19 zgłoszono 17 695 niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.



Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia, może mieć łagodną, poważną lub ciężką postać. Większość zgłoszonych dotąd po szczepieniu przeciw COVID-19 odczynów (ponad 14,8 tys.) było łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.



Czytaj też:

Rekord zakażeń Omikronem w jednym z najlepiej wyszczepionych krajów świataCzytaj też:

Bill Gates ostrzega przed pandemią gorszą niż COVID-19