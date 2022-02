Bill Gates przyznaje: Omikron wykonał lepszą pracę niż szczepionki

– Niestety sam wirus, a w szczególności wariant Omikron – jest rodzajem szczepionki, (…) i wykonał lepszą robotę w dotarciu do światowej populacji aniżeli my ze szczepionkami – powiedział na konferencji w Monachium współzałożyciel przedsiębiorstwa Microsoft. – Omikron wykonał lepszą pracę niż szczepionki – dodał.

Biznesmen podkreślił, że "najgorsze problemy" z koronawirusem są już za nami, ale zaznaczył, że w przyszłości spodziewa się kolejnych epidemii kolejnych wirusów. – Będziemy mieć kolejną pandemię. Następnym razem będzie to inny patogen – stwierdził, cytowany przez CNBC News.

Jednocześnie zauważył, że jest już "za późno", aby osiągnąć cel WHO, jakim było zaszczepienie 70 proc. światowej populacji do połowy 2022 roku, a koniec pandemii COVID-19 następuje w momencie, kiedy olbrzymia ilość ludzi różną drogą nabyła odporność.

Bill Gates chwali media

Komentując pracę mainstreamowych mediów podczas pandemii koronawirusa Gates chwalił je za "wykonanie dobrej roboty' i związany z nią wpływ na ludzkość.

Równocześnie skrytykował niektóre mniejsze media i inne źródła, ponieważ pojawiające się w nich "informacje i treści" miały bardzo negatywny wpływ na kampanię szczepień.

Jego zdaniem owa "dezinformacja" winna jest setkom tysięcy zgonów. – Poziom dezinformacji jest tak dziki, że prawie śmieszny. To znaczy, doktor Fauci i ja zabijamy miliony ludzi tylko po to, żeby zarobić pieniądze? – zapytał prowokacyjnie.

Bill Gates o maseczkach: Jaki jest minus ich noszenia?

Miliarder odniósł się również do kwestii noszenia maseczek i przyrównał przymus ich zakładania do konieczności ubierania spodni.

– To jest interesujące. Jakie są minusy noszenia maski? To znaczy, musi być ciężko, musisz nosić spodnie, to jest trudne – odpowiedział dziennikarzowi, który zapytał o wspomnianą kwestię

– To społeczeństwo jest takie okrutne, dlaczego noszą spodnie? Próbuję to rozgryźć – dodał naśladując swoich przeciwników.

Gates apeluje do polityków

Bill Gates ocenił, że w przyszłości świat "powinien działać szybciej w zakresie rozwoju i dystrybucji szczepionek".

– Rządy powinny o tym myśleć już teraz i poczynić odpowiednie inwestycje — powiedział miliarder. – Następnym razem powinniśmy spróbować zrobić to w sześć miesięcy, a nie w dwa lata – dodał.

Podkreślił, że mogą umożliwić to standaryzowane platformy, w tym technologia informacyjnego RNA (mRNA). – To nie jest tak jak ze zmianami klimatu. Jeśli będziemy racjonalni, to następnym razem poradzimy sobie szybciej – stwierdził współzałożyciel Microsoftu.

Czytaj też:

Bill Gates ostrzega przed pandemią gorszą niż COVID-19Czytaj też:

Gates, pandemiczny optymista