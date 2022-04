Władze Szanghaju zaostrzają tzw. lockdown

Większość państw świata rozluźniła restrykcje koronawirusowe, ale Chiny obstają przy strategii "zero Covid" i dążą do "wyeliminowania wirusa ze społeczeństwa".

Covidowy terror w Szanghaju

Twardy lockdown z powodu fali zakażeń wariantem Omikron ogłoszono w części Szanghaju pod koniec marca, a na innych obszarach miasta na początku kwietnia. Władze przedłużyły go teraz do 26 kwietnia, ostrzegając przy tym, że będzie obowiązywał aż do całkowitego zwycięstwa nad wirusem.

"Nie mam pojęcia, czy jeszcze w życiu pozwolą mi wyjść na zewnątrz, wpadam w depresję" – napisał jeden z użytkowników chińskiej sieci społecznościowej Weibo pod doniesieniami o najnowszej decyzji władz, ogłoszonej w czwartek późnym wieczorem.

Władze informowały wcześniej w tym tygodniu o "pozytywnym trendzie", ale nawet na osiedlach, które spełniły kryteria, ludziom nie pozwolono wychodzić z domów, co dodatkowo wzmaga frustrację – podał Reuters. W czasie lockdownu pojawiły się liczne doniesienia o problemach z dostawami żywności czy lekarstw, a także o przepychankach i bójkach z udziałem rozgniewanych mieszkańców i pracowników kontroli epidemicznej.

Władze wywożą ludzi do "ośrodków kwarantanny"

Według BBC wśród nowych wytycznych znalazło się m.in. instalowanie alarmów w drzwiach osób zakażonych oraz ewakuacje budynków w celu przeprowadzenia dezynfekcji. Wcześniej w tym tygodniu brytyjska stacja informowała, że na kilku osiedlach pod przymusem wywieziono ludzi z mieszkań do tymczasowych kwater.

W należącej administracyjnie do Szanghaju miejscowości Beicai mieszkańcom kazano spakować rzeczy i zostawić otwarte drzwi wejściowe. Nie mogli zabrać ze sobą zwierząt domowych – podała BBC.

Zgodnie z nowymi wytycznymi w mieście codziennie mają być prowadzone masowe testy przesiewowe. Przyspieszony ma być transfer osób zakażonych do masowych ośrodków kwarantanny, utworzonych w centrach wystawienniczych i innych dużych obiektach, czasem poza Szanghajem. Z materiałów udostępnianych przez media wynika, że niektóre z tych centrów to olbrzymie hale z tysiącami łóżek.

30-letnia mieszkanka Szanghaju, Zhang Chen, powiedziała agencji Reutera, że kilkoro jej krewnych, w tym czteroletni syn i jego 84-letnia babcia, zostało zabranych do jednego z takich ośrodków. Poskarżyła się na panujące tam warunki, w tym brak pryszniców i niewielką liczbę toalet. "To pacjenci, a nie kryminaliści, ale tam jest tak, jakby byli przestępcami odsyłanymi, by cierpieć" – powiedziała.

Władze Szanghaju zgłosiły w piątek 15 698 nowych "bezobjawowych przypadków" zakażenia koronawirusem i 1931 przypadków objawowych. Poza obszarami kwarantanny odnotowano 250 infekcji. Poprzedniej doby zmarło 11 zakażonych osób, co podniosło bilans zgonów w najnowszej fali do 36. Według agencji Reutera wielu mieszkańców wyrażało jednak wątpliwości co do oficjalnych statystyk. Pojawiają się również obawy, że masowe testy i ewakuacje mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa pomiędzy ludźmi.

