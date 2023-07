Polacy obawiają się cen leków i braku dostępności aptek

Jeszcze trudniejszy jest dostęp do leków w godzinach nocnych. Wtedy już 94% mieszkańców wsi nie ma dostępu do apteki, która znajdowałaby się w promieniu 10 minut na piechotę. Takie wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Marketingowych Indicator na reprezentatywnej próbie 1600 Polaków.

W opinii 88 proc. Polaków leki są wciąż „bardzo drogie” (36 proc.) lub „raczej drogie” (53 proc.). W grupie osób w wieku powyżej 60 lat odsetek ten wzrasta aż do 94 proc. badanych. Percepcja, że leki są raczej lub bardzo tanie wynosi odpowiednio 4 proc. dla ogółu Polaków i 1 proc. dla osób starszych.

Co istotne – tematyka ceny leków dotyczy zdecydowanej większości społeczeństwa i niemal wszystkich seniorów. Korzystanie z leków na receptę deklaruje 83 proc. ogółu Polaków, a w grupie osób powyżej sześćdziesiątego roku życia jest to już 95 proc. populacji.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące bliskości apteki 78 proc. respondentów odpowiedziało, że apteka znajduje się blisko ich miejsca zamieszkania (do 10 minut spacerem), lecz w przypadku terenów wiejskich odsetek ten spada do 40 proc. Jeszcze trudniejsza sytuacja jest w przypadku tzw. aptek dyżurnych, czyli świadczących usługi całodobowo. 67 proc ogółu pacjentów nie ma dostępu do pobliskiej apteki całodobowej. Wśród mieszkańców Polski wschodniej ten wskaźnik wzrasta do 73 proc., a na wsiach aż do 94 proc.

Według prowadzącego badanie, dr Marka Garlickiego, politologa z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzi te wskazują na to, że temat dostępności aptek może jeszcze pojawić się w kampanii wyborczej.

– Inspiracją do przeprowadzenia badania była dla nas kolejna fala regulacji rynku aptecznego, która przechodzi właśnie przez parlament. Wygląda na to, że zmiany, choć na obecnym etapie są poza percepcją wyborców, mogą stać się tematem politycznym w momencie, gdy przełożą się na dostępność do leków – wyjaśnia.

– Przed nami dwuletni maraton wyborczy i oceniam, że z dużym prawdopodobieństwem temat leków pojawi się jak nie w tej, to w kolejnej kampanii. O tym, że jest to jeden z najważniejszych problemów z zakresu zarządzania budżetem domowym świadczy fakt, że program bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65 plus został ogłoszony i wdrożony jako jedna z pierwszych zapowiedzi rządu Zjednoczonej Prawicy w rozpoczynającej się kampanii – wyjaśnia dr Garlicki.

– Aby pogłębić ten temat w badaniu zapytaliśmy też o możliwą zmianę preferencji wyborczej w przypadku wzrostu cen leków w pobliskiej aptece. Według deklaracji 68 proc. Polek i Polaków, jeśli wskutek działań rządu ceny wzrosną, to może wpłynąć to na ich decyzję przy urnie – dodaje dr Garlicki.

Badanie wykonane zostało w dniach od 20 do 24 lipca 2023 roku na próbie N=1600 pełnoletnich obywateli Polski. Ogólnopolska próba była reprezentatywna ze względu na cztery cechy socjodemograficzne: płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania oraz województwo.

Metodologia badania:

Badanie dotyczące preferencji korzystania z aptek zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR wśród dorosłych Polaków przy wykorzystaniu techniki mixed-mode (CATI - wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym; oraz CAWI – ankieta on-line na panelu selekcyjnym). Pomiaru dokonano w dniach od 20 do 24 lipca 2023 roku na próbie N=1600 pełnoletnich obywateli Polski.

Ogólnopolska próba była reprezentatywna ze względu na cztery cechy socjodemograficzne: płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania oraz województwo. Sumaryczny maksymalny błąd oszacowania nie przekroczył poziomu ±3 proc. Zastosowana technika oraz dobór próby pozwalają na stwierdzenie, że badanie jest reprezentatywne pod względem statystycznym.