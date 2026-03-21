Potężna awaria uderzyła w apteki. Poważne utrudnienia dla pacjentów

"Trwa ogólnoeuropejska awaria systemu PLMVS nadzorowanego przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków. Awaria dotyczy aptek i hurtowni farmaceutycznych. System praktycznie nie działa lub działa z olbrzymimi opóźnieniami w weryfikacji. Znacząco wydłuża to czas obsługi pacjentów w aptekach, a nawet ją paraliżuje. Farmaceuci nie mają na to żadnego wpływu, prosimy o cierpliwość" – poinformowała w sobotę o godz. 10:24 za pośrednictwem platformy X Naczelna Izba Aptekarska.

Awaria sparaliżowała apteki

PLMVS (Polish Medicines Verification System) jest częścią EMVS, tj. Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zgromadzenie w bazie danych każdego legalnie wprowadzonego na rynek opakowania produktu leczniczego. Jest to element walki z fałszywymi lekami.

Awaria dotyczyła nie tylko Polski, ale również wielu innych europejskich krajów, m.in.: Austrii, Francji, Norwegii, Belgii, Niemiec, Węgier, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Holandii i Słowacji.

Tuż po godz. 12:00 Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, iż 'wygląda na to, że awarię udało się opanować". "Poszczególne kraje – Austria, Węgry, Portugalia, Norwegia, w tym również Polska – wróciły lub wracają do pełnego działania. Będziemy wyjaśniać i sprawdzać przyczyny awarii NMVS, oraz informować o stanowiskach innych instytucji w tej sprawie" – czytamy w komunikacie.

