Coraz więcej Polaków rezygnuje z leczenia zębów. Znamy główny powód

Z najnowszego badania UCE Research i Implant Medical wynika, że ponad jedna trzecia dorosłych Polaków (36,9 proc.) rezygnuje z wizyty u dentysty, ponieważ nie dysponuje odpowiednim budżetem.

Blisko połowa badanych (49,7 proc.) deklaruje, że nie ma tego kłopotu. Z kolei 13,4 proc. nie pamięta, czy taki problem u nich wystąpił.

Jak stwierdza dr n. med. Piotr Przybylski z kliniki Implant Medical, konsultant merytoryczny badania, fakt, że ponad jedna trzecia społeczeństwa doświadcza ww. problemów, należy interpretować jako wyraźny sygnał nierównowagi między kosztami usług a realnymi możliwościami finansowymi gospodarstw domowych.

Analitycy UCE Research zwracają uwagę, że w Polsce od dłuższego czasu stomatologia funkcjonuje w dużej mierze jako sektor prywatny, finansowany bezpośrednio z kieszeni pacjenta, co czyni ją szczególnie wrażliwą na wahania koniunktury gospodarczej i poziom inflacji.

Badanie wykazało, że do rezygnacji z wizyty w gabinecie przyznają się głównie osoby w wieku 18-34 lat oraz powyżej 65. roku życia. Najczęściej pomijane jest leczenie implantologiczne, ortodontyczne i protetyczne, a najrzadziej – kanałowe i przeciwpróchnicze.

Zdaniem autorów raportu, wyniki wyraźnie pokazują, że stomatologia jest dla dużej części społeczeństwa dobrem luksusowym. Tymczasem nieleczone zęby to ryzyko poważnych powikłań, w tym rozwoju np. chorób serca, nerek czy stawów. Do tego w skali całej gospodarki brak inwestycji w ww. obszar przekłada się na realne straty ekonomiczne.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) na ogólnopolskiej próbie 1007 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego UCE Research. Udział w badaniu miał charakter anonimowy.

