Gdy planujesz zaopatrywać się w artykuły spożywcze podczas pandemii, możesz zastanawiać się, które produkty o dłuższym okresie przydatności do spożycia są zdrowszymi wyborami, a których należy unikać. Chociaż niektóre opcje mogą wydawać się oczywiste, nie zawsze łatwo jest je odróżnić i dokonać zdrowszego wyboru.

„Ważne jest, aby pamiętać zarówno o okresie przydatności do spożycia, jak i o wartości odżywczej. To może być kuszące, aby zapakować do wózka ciastka i inne słodkie smakołyki, ale te produkty nie będą wspierać naszego układu odpornościowego” – powiedziała Erin Palinski-Wade, autorka książek o odżywianiu. Zamiast tego ​​szukaj żywności bogatej w przeciwutleniacze, błonnik, białko i zdrowe tłuszcze, aby zaspokoić twoje potrzeby energetyczne.

Jakie produkty wybierać?

1. Rośliny strączkowe

Rośliny strączkowe, w tym soczewica, ciecierzyca, fasola i suchy groszek, zawierają średnio 8 gramów białka na pół szklanki porcji, co stanowi ponad dwukrotność białka komosy ryżowej. To czyni je jednym z najlepszych źródeł białka roślinnego. Jedzenie zaledwie pół szklanki trzy razy w tygodniu może pomóc zwiększyć zdrowe spożycie białka, jednocześnie dodając błonnik i składniki odżywcze do diety. Zarówno puszki, jak i suszone mają okres przydatności do spożycia wynoszący jeden rok i można je dodawać do różnych przepisów, takich jak sałatki, zupy, a nawet wypieki.

2. Konserwy z łososia i tuńczyka

Ponieważ łosoś i tuńczyk są wypełnione białkiem i przetrwają długo w spiżarni, ​​zaleca dodanie ich do listy zakupów długoterminowych. Tak samo sprawa wygląda z zakupem chudego mięsa, drobiu i owoców morza i przechowywania ich w zamrażarce, aby przedłużyć ich trwałość.

3. Owies

Owies pełnoziarnisty może przetrwać w szafce rok lub dłużej, jeśli pojemnik nie zostanie otwarty. Oczywiście można używać go do płatków owsianych, ale sprawdza się również w ciasteczkach, chlebie, a nawet jako baza do mleka owsianego. Jego największą korzyścią zdrowotną jest błonnik.

