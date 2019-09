Wyższa płaca minimalna to niewiadoma

Stefan Sękowski: Płaca minimalna podnoszona jest co roku. Za każdym razem przedsiębiorcy ostrzegają, że to może przynieść złe skutki, i nigdy jednak do żadnej tragedii nie dochodzi. Dlaczego miałoby do niej dojść tym razem, kiedy PiS chce podwyższyć płacę minimalną do 4 tys. zł do 2023 r.?

Cezary Kaźmierczak: W ostatnich latach podwyżki płacy minimalnej były większe niż poprzednio. Co roku na forum Rady Dialogu Społecznego odbywało się teatrum – związki zawodowe podawały jakąś kwotę, pracodawcy podawali niższą. Obie strony robiły przy tym poważne pozy, jakby chodziło o coś znacznie ważniejszego, a na koniec rząd określał się gdzieś pośrodku.