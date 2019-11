Sorosowie liberalizmu gospodarczego

W przeciwieństwie do tak znanych amerykańskich marek, jak Facebook, Google czy McDonald’s, nazwa Koch Industries pozostaje praktycznie nierozpoznawalna. Przyczyną tego jest to, że założone w 1940 r. rodzinne przedsiębiorstwo ze stanu Kansas wyspecjalizowało się w produkcji dóbr, które rzadko trafiają do masowego odbiorcy z logo producenta. Imperium rodziny Kochów zajmuje się m.in. dystrybucją ropy naftowej, produkcją nawozów rolniczych, handlem metalami i instrumentami finansowymi, budownictwem, a nawet produkcją bandaży oraz pieluch. Na liście najbogatszych Amerykanów pisma „Forbes” bracia Charles i David Kochowie zajęli ostatnio ex aequo 11. miejsce. Gdyby jednak zsumować ich majątek, wynosiłby aż 120 mld dol., czyli więcej niż w przypadku twórcy Microsoftu Billa Gatesa czy też właściciela Amazona Jeffa Bezosa