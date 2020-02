Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach

Nowela podwyższa wysokości kwot najniższych świadczeń oraz określa zasady ich waloryzacji z gwarantowaną minimalną podwyżką w roku 2020.

Ustawa zakłada podniesienie najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej do wysokości 1200 zł miesięcznie; najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do wysokości 900 zł miesięcznie; oraz kwoty świadczenia przedemerytalnego do 1210,99 zł miesięcznie.

Zgodnie z przepisami waloryzacja emerytur z FUS ma wynieść w tym roku nie mniej niż 70 zł; w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy nie mniej niż 52,50 zł; natomiast w przypadku emerytury częściowej nie mniej niż 35 zł.

Jeśli chodzi o emerytury rolnicze, to gwarantowana kwota podwyżki nie będzie mogła być niższa niż 70 zł.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 marca 2020 r.

Czytaj także:

Polaków zapytano o pracę i emeryturę. Oto wyniki sondażu