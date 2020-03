"Rz": Jest nowy podatek dla najbogatszych. Te firmy mogą go uniknąć

"Rzeczpospolita" przypomina, że najbogatsi Polacy będą musieli po raz pierwszy odprowadzić dodatkowy podatek. Tzw. danina solidarnościowa będzie wynosiła 4 proc. od dochodu przekraczającego milion złotych.

"Wykazujemy go w deklaracji DSF-1 składanej do końca kwietnia" – czytamy w "Rz". Podatek płacą osoby pracujące na etacie, dziele, zleceniu, bądź kontrakcie menedżerskim. To także osoby zarabiające na wynajmie mieszkań i obrocie papierami wartościowymi. "Nowy podatek dotknie też najbogatszych przedsiębiorców (rozliczających się zarówno według skali, jak i stawką liniową)" – wskazuje dziennik.

Według ustaleń "Rz", wielu milionerów, także tych prowadzących własne firmy, uniknie płacenia daniny. Kto się wywinie?

"Chodzi o mających własny biznes twórców. Głównie programistów, ale także przedsiębiorców, którzy zarabiają na wynalazkach, wzorach przemysłowych i użytkowych czy produktach leczniczych" – wyjaśniono. "Nowy podatek nie obejmie też sprzedaży nieruchomości, np. domu lub mieszkania, pod warunkiem że została dokonana poza działalnością gospodarczą" – czytamy.

