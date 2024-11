Nieustępliwy Strażnik

Redakcja tygodnika „Do Rzeczy” od 2013 r. wyróżnia osoby i instytucje, które pielęgnują i promują polską tożsamość oraz naszą historię. Pomimo tego, że plebiscyt od samego początku cieszy się ogromną popularnością, lista tych, których należy uhonorować, wciąż się nie wyczerpuje. W tym roku redakcja „Do Rzeczy” zdecydowała, że tytuł Strażnik Pamięci otrzyma pośmiernie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, znany ze swojej nieustępliwości i konsekwentnej walki o pamięć oraz prawdę, o czym szerzej pisze w tym numerze Krzysztof Masłoń (str. 12).

Dbając o pamięć

W 2013 r. pojawiła się w redakcji „Do Rzeczy” myśl, by uhonorować tych, którzy pielęgnują pamięć o naszej tożsamości i pokazują to, co w polskiej historii wielkie. – To była pierwsza nagroda, w której prezentowano taki sposób patrzenia na polską historię. Nie działały takie organizacje jak np. Instytut Pileckiego, a istniejące niechętnie odnosiły się do kwestii tożsamości narodowej. To była mentalność pedagogiki wstydu – wspomina redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki. Redakcja zdecydowała się na trzy kategorie – Twórca, Instytucja i Mecenas.