Fatalne wieści z rynku pracy. "Rp": Ruszyła fala zwolnień

Koronawirus jest nie tylko zagrożeniem dla naszego zdrowia, epidemia uderza również w polską gospodarkę. "Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, do którego GUS zalicza podmioty z co najmniej 10 pracownikami, wyniosło w marcu przeciętnie 6411,7 tys. i było o 34,3 tys. mniejsze niż w lutym" – informuje portal rp.pl.

Ten wynik jest jeszcze gorszy niż dane z grudnia 2008 roku, gdy odnotowano spadek zatrudnienia o 33 tys. osób. Grzegorz Siemionczyk zwraca uwagę w swoim artykule, że najnowsze dane są wyjątkowo niepokojące, biorąc pod uwagę, że restrykcje zostały wprowadzone przez rząd w połowie marca. Ponadto autor wskazuje, że pracę straciły nawet osoby zatrudnione na umowy o pracę z okresami wypowiedzenia.

„W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich - co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też: rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych. Zaobserwowano również zwiększone zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co – w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach” – wskazuje GUS w oficjalnym komunikacie.

Siemionczyk podkreśla, że sytuacja na rynku pracy pogorszyła się bardziej niż można się było obawiać. Wskazuje na to m.in. fakt, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 0,3 proc., co jest najgorszym wynikiem od 10 lat.

Wzrosło natomiast w marcu (w porównaniu rok do roku) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw o 6,3 proc. (w lutym ta zwyżka wyniosła 7,7 proc.). Rp.pl przekonuje, że wpływ na to miało niedawne podwyższenie płacy minimalnej.

